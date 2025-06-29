«أفضل لاعبة في العالم» مصابة بالتهاب السحايا

دخلت نجمة خط الوسط الإسبانية، أيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم مرتين، إلى المستشفى لإصابتها بالتهاب السحايا الفيروسي.

وغابت بونماتي التي تدافع عن ألوان برشلونة، عن فوز إسبانيا على اليابان ودياً، الجمعة الماضي.

وأعلن الاتحاد الإسباني في بيان، أمس، أن بونماتي المتوجة بالكرة الذهبية عامي 2023 و2024 «تخضع للمراقبة الطبية المستمرة»، بعدما أظهرت الفحوص إصابتها بالتهاب السحايا الفيروسي.

ونشرت بونماتي (27 عاماً) صورة لها وهي ترقد على سرير المستشفى.