تشيلسي يختبر قدراته في عالم النخبة

يبدأ تشيلسي الإنجليزي مشواره في كأس العالم للأندية اليوم (الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات)، ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة لوس أنجلوس إف سي الأميركي، الذي عانى لحجز بطاقته عقب دور فاصل ضد كلوب أميركا المكسيكي، ليحل محل مواطن الأخير كلوب ليون المُستبعد.

وبعد المباراة الافتتاحية في أتلانتا، يتجه النادي اللندني شمالاً، لمواجهة فلامنغو البرازيلي والترجي التونسي في فيلادلفيا.

ويضم فريق لوس أنجلوس إف سي مهاجم تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق، أوليفييه جيرو، على الرغم من أن اللاعب، البالغ من العمر 38 عاماً، ليس لاعباً أساسياً منتظماً في صفوفه.