مروة واليازية.. أصغر شقيقتين على منصة التتويج في «الشراع الخليجي»

يواصل المنتخب الوطني للشراع الحديث تحقيق النتائج الجيدة في المشاركات الخارجية، وتبرز في صفوف المنتخب الشقيقتان مروة واليازية الحمادي، اللتان تُعدّان من أصغر الرياضيات سناً ممن تمكنّ من اعتلاء منصات التتويج في الرياضة النسائية الإماراتية. ورغم صغر سنيهما (13 و12 عاماً)، تطمح الشقيقتان إلى بلوغ المجد الأولمبي. ومع أن مشوارهما في رياضة الشراع لا يتجاوز العامين، إلا أن مروة واليازية حققتا سجلاً مشرفاً، كان آخره التتويج بذهبية وفضية دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في فئة «الكا 4»، التي استضافتها سلطنة عمان أبريل الماضي.

وقالت الشقيقتان لـ«الإمارات اليوم»: «إن تشجيع الأهل ودعمهم لنا منذ الصغر على اتخاذ الرياضة نهجاً للحياة، كان وراء شغفنا بالدخول في تحديات البحار».

وأوضحت مروة: «كانت بدايتي مع رياضة الشطرنج، حيث حصلت على لقب بطلة الإمارات في هذه اللعبة، قبل أن أتعرف، برفقة شقيقتي اليازية، عن طريق المصادفة عام 2018 إلى رياضة الشراع».

وأضافت: «الشغف هو ما دفعنا لتحقيق الإنجازات، وفخورة بحصولي على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، وأنا في سن الـ12».

وأشارت مروة إلى سجل إنجازاتها قائلة: «حصلت على ذهبية بطولة الإمارات مرتين، ومثلهما في بطولتي البحرين وعمان الدوليتين. كما توجت في نوفمبر الماضي بذهبية البطولة العربية في البحرين. واستطعتُ أنا وشقيقتي الفوز بذهبية وفضية دورة الألعاب الخليجية الشاطئية. كما أحرزت فضية آسيا مرتين، ومثلها في بطولة أوروبا، حيث كنت أول إماراتية تصعد منصة التتويج على الصعيد الأوروبي».

من جهتها، قالت اليازية: «سجلت حضوري في عام 2023 في أبوظبي كأصغر لاعبة تشارك في الدورات الخليجية ضمن فئة (الكا 6)، قبل الانتقال إلى فئة (الكا 4) التي توجتُ فيها الشهر الماضي بالميدالية الفضية خلف شقيقتي مروة التي أحرزت الذهبية».

واختتمت اليازية: «طموحاتنا كبيرة لمواصلة التألق قارياً وعالمياً، ونتطلع لتحقيق الحلم الأكبر، وهو تمثيل الإمارات في الأولمبياد».