بن سليم: اليابان قدوة في ابتكارات التنقل وتطوير رياضة السيارات

أنهى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، زيارة رسمية إلى اليابان، مؤكداً متانة العلاقات بين الاتحاد وإحدى أكثر دول العالم تأثيراً في مجال التنقل ورياضة السيارات.

وبصفته الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل حول العالم، يلتزم الاتحاد الدولي للسيارات ببناء شراكات تدفع عجلة الابتكار والسلامة والاستدامة.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان، أمس، «إن الاتحاد الياباني للسيارات برئاسة ماسايوشي ساكاغوتشي استضاف هذه الزيارة، التي قدمت رؤى حيوية حول استثمار اليابان في البنية التحتية الذكية والدور المتنامي للمدن كساحات لابتكار التنقل والفعاليات الرياضية».

وأضاف: «لاتزال اليابان شريكاً حيوياً في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وقد أبرزت هذه الزيارة الالتزام المشترك لكل من اليابان والاتحاد الدولي للسيارات بتسريع التقدم في مجالات النقل ورياضة السيارات العالمية».

وتابع: «التقى بن سليم خلال زيارته الرسمية بشخصيات وطنية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، ومفوض وكالة الرياضة اليابانية كوجي موروفوشي، ووزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة هيروماسا ناكانو، وركزت مناقشاتهم على التحديات والفرص المشتركة، بدءاً من تطوير تقنيات أنظف وتعزيز السلامة على الطرق، وصولاً إلى توسيع نطاق الوصول إلى رياضة السيارات والاستعداد لمستقبل التنقل الحضري».

من جهته، قال بن سليم: «لقد كانت هذه الزيارة بمثابة معلم مهم للاتحاد الدولي للسيارات في الوقت الذي نعزز فيه علاقتنا مع اليابان، وهي دولة لاتزال تمثّل القدوة في كل من ابتكارات التنقل وتطوير رياضة السيارات».

وأضاف: «لقد كان شرفاً لي شخصياً أن ألتقي برئيس الوزراء إيشيبا وكبار الوزراء، وأن أشهد بنفسي على الطاقة والالتزام اللذين يحركان التقدم في هذا القطاع، ومن السياسات الحكومية التحويلية إلى الأنشطة الرياضية عالمية المستوى، بما في ذلك أربع فعاليات لبطولة العالم للاتحاد الدولي للسيارات، تُظهر اليابان كيف يمكن للنهج المتكامل للتنقل والرياضة أن يخدم المجتمع».

وقال بن سليم: «إن الدور المزدوج للاتحاد الياباني للسيارات كقائد للرياضة والتنقل أمر رائع حقاً، حيث يمثّل أكثر من 20 مليون عضو ويستضيف بطولاتنا، وأنا ممتن لكرم ضيافتهم ودعمهم».