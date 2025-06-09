ملف المدرب الأجنبي «ضبابي» في 5 أندية

لاتزال الصورة غير واضحة بشأن هوية المدربين الذين سيقودون عدداً من أندية دوري أدنوك في الموسم المقبل، وسط ضبابية تُسيطر على المشهد منذ انتهاء الموسم المنصرم.

وتواصل إدارات تلك الأندية دراسة خيارات عدة مطروحة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي من الأسماء المرشحة، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات لاتزال جارية مع أكثر من مدرب، وسط تعدد في الرؤى والطموحات الفنية.

وبينما حسمت أندية منافسة تعاقداتها مبكراً، وبدأت فعلياً في وضع خريطة طريق فنية واضحة للموسم الجديد، وفي مقدمها العين وبني ياس والوصل وخورفكان، فإن التأجيل المستمر لدى أندية أخرى أثار الكثير من الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

«الإمارات اليوم» ترصد المشهد في الأندية التي لم تحسم قرارها بشأن مدربيها، على النحو التالي:

الشارقة وميلوش

ارتبط اسم نادي الشارقة بمدرب الوصل السابق ميلوش ميلوييفيتش، ليكون المدير الفني القادم الذي سيتولى تدريب «الملك» خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي رحل لتدريب المنتخب الوطني عقب انتهاء مشواره مع الشارقة وتتويجه بلقب كأس آسيا 2، إذ تأرجح المشهد ما بين رفض ميلوش والتوصل لاتفاق مبدئي معه، في وقت دخل فيه المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري في الصورة للعودة من جديد إلى قلعة الملك.

الإبقاء على سوزا

يتجه نادي شباب الأهلي إلى الاحتفاظ بخدمات مدربه البرتغالي باولو سوزا، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب على مستوى الموسم الماضي، بتتويج فرسان دبي بألقاب السوبر وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي القطري، لكن حتى الآن لم يتم التوقيع مع المدرب البرتغالي الذي طلب بعض الوقت لحسم قراره مع القلعة الحمراء، بعدما تلقّى العديد من العروض، سواء من أندية أوروبية أو عربية للاستفادة من خدماته.

عجمان وغوران

اتفق نادي عجمان مع مدربه الصربي، غوران توفيغدزيتش، على استمرار العلاقة بينهما في الموسم المقبل، إذ تم التوصل إلى 90% من بنود العقد بين الطرفين قبل انتهاء الموسم المنصرم، لكن من دون أن يتم التوقيع الرسمي، بيد أن سفر المدرب إلى بلاده في الأيام الماضية قد فتح الباب للكثير من الاحتمالات في ما يخص اسم المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة البرتقالي في الموسم الجديد.

فرهاد مجيدي

على الرغم من أن مدرب البطائح الإيراني فرهاد مجيدي قد نجح في تحقيق إنجاز كبير بالإبقاء على الراقي في دوري المحترفين، وانتشاله من شبح الهبوط الذي تعرض له في الموسم المنصرم، فإن إدارة شركة كرة القدم لم تصدر قراراً رسمياً بشأن استمرار المدرب من عدمه، وزاد من تأرجح الموقف حول فرهاد مجيدي، خروج نفي رسمي من المركز الإعلامي للنادي بشأن التعاقد مع المدرب الوطني عبدالمجيد النمر ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، ما يعني أن النادي لم يستقر على اسم مدربه الجديد.

موقف ميلانيتش مع الوحدة

لم يحسم نادي الوحدة موقفه بشأن المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، للاستمرار مع العنابي في الموسم المقبل بعد انتهاء عقده رسمياً، بعدما نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري النخبة عقب حسم المركز الثالث بعد صراع قوي مع أندية الوصل والنصر والعين.

ولايزال مسؤولو النادي في حالة اجتماعات مستمرة للانتهاء من ملف المدرب في أسرع وقت ممكن، ليتفرغ النادي للصفقات المنتظرة أن يُدعم بها النادي صفوفه قبل بداية فترة الإعداد.