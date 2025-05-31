مرادلي وغريبنيف ينفردان بالعلامة الكاملة في «دبي المفتوحة للشطرنج»

انفرد اللاعب الأذربيجاني والأستاذ الدولي الكبير، بطل النسخة الماضية من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، محمد مرادلي بصدارة النسخة الـ25 من البطولة، إلى جانب اللاعب الروسي والأستاذ الدولي الكبير أليكسي غريبنيف في نهاية الجولة الثالثة، بتحقيق ثلاثة انتصارات، ليلتقيا على الطاولة الأولى في الجولة الرابعة في لقاء فك الصدارة. وحقق مرادلي انتصاره أمام النمساوي دوتزر لوكاس، فيما حقق غريبنيف انتصاره على الهندي بانيستر فينديت.

وعلى صعيد اللاعبين الإماراتيين، حقق الأستاذ الدولي عمران الحوسني تعادلاً مع الأستاذ الدولي الكبير وبطل نسخة 2011، أبجيت غوبتا، فيما حقق الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان انتصاراً على البنغالي تحسين تجوار. وتلعب البطولة بنظام تسع جولات، وتختتم في الرابع من يونيو المقبل، وتصل جوائزها إلى 52 ألف دولار.