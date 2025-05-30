بن سليم يتلقى دعم 36 نادياً للترشح لولاية ثانية في «FIA»

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات(FIA)، محمد بن سليم، تلقيه دعماً قوياً للترشح لولاية ثانية رئيساً للاتحاد، بعد تحقيق إنجاز «استثنائي» في مسيرته.

وقال بيان صحافي إن رسالة دعم من 36 نادياً من أندية الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في المنطقتين الثالثة والرابعة، وتشمل الأميركتين، ونائبَي الرئيس للرياضة في أميركا الشمالية والجنوبية، حثّت محمد بن سليم بشدة على مواصلة عمله لضمان مستقبل الهيئة الإدارية العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم.

وتمثل الرسالة أندية من جميع أنحاء أميركا الجنوبية والوسطى وكندا، وموقعة باسم «هيرمانوس» (الإخوة)، وتشكر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على «خدماته والتزامه ورؤيته، والأهم من ذلك كله، تنفيذ بيانه الذي وعدنا به، نحن الأعضاء».

وتضيف الرسالة: «نحن جميعاً ندرك تماماً الوضع المالي الكارثي الذي ورثته، ولولا الإجراءات الحاسمة والجريئة التي اتخذتها منذ البداية، لكان مستقبل الاتحاد الدولي للسيارات في خطر.. إن التحول الذي تحقق في أقل من أربع سنوات هو إنجاز استثنائي، لاسيما عند اقترانه بتطبيق أنظمة الإدارة الاحترافية التي طبقتها بالتوازي».

وتضيف الرسالة: «بصفتنا رؤساء أندية، فقد لمسنا شخصياً التركيز اليومي الذي توليه أنت وفريق قيادتك لدعمنا، نحن الأعضاء، والتفاعل معنا، ومعاملة كل منا باحترام متساوٍ، وهذا النهج الشامل محل تقدير عميق».

وتابعت الرسالة «كما نقدر ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها أنت وفريقك لإعادة تموضع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) كقائد عالمي في كلٍ من قطاعي التنقل ورياضة السيارات. لقد نمت قوة وسمعة علامة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بشكل واضح نتيجة لقيادتك».

واختتم رؤساء أندية الأميركتين رسالتهم إلى محمد بن سليم قائلين: «إننا ندرك أن أربع سنوات هي فترة قصيرة لإكمال الإصلاحات الطموحة التي بدأتها؛ لذلك، نشجعك بشدة على الترشح لإعادة انتخابك في الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للسيارات (AGA) القادمة حتى تتمكن من مواصلة العمل الهام الذي بدأته، بدعمنا الكامل».

ومن بين الموقّعين على خطاب الدعم رئيس المنطقة الرابعة (أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى) في الاتحاد الدولي للسيارات، ريكاردو موراليس روبيو، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة - أميركا الجنوبية، فابيانا إكليستون.

وقد أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، أخيراً، عن تحول محوري في وضعه المالي بقيادة محمد بن سليم، ففي نهاية السنة المالية 2024، أفاد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بأنه حقق نتائج تشغيلية قوية بلغت 4.7 ملايين يورو، ودخلاً تشغيلياً قدره 182 مليون يورو. وهذا يقلل من خسارة مالية كبيرة بلغت 24 مليون يورو في عام 2021، قبل انتخاب محمد بن سليم.

ومنذ انتخاب محمد بن سليم رئيساً للاتحاد في عام 2021، خضع الاتحاد لعملية تحول استراتيجي شاملة، صُممت لتحسين الأنظمة والعمليات الداخلية بشكل جذري.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) محمد بن سليم في رده: «يشرفني الدعم الذي تلقيته من 36 نادياً عضواً في المنطقتين الثالثة والرابعة، إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا المجتمع العالمي المخلص».

وأضاف «لايزال التزامي ثابتاً.. قيادة اتحاد يضع أنديته الأعضاء في صميم كل ما نقوم به، ومواصلة الوفاء بوعودي في بياني الانتخابي». وتابع «سأظل ملتزماً بتوسيع نطاق المشاركة في رياضة السيارات من خلال المبادرات الشعبية وبرامج تسهيل الوصول، مثل برنامج (كروس كار بأسعار معقولة) و(خطة الكارتينغ العالمية)».