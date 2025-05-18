العين يوقع اتفاقية رعاية تاريخية مع «أدنوك» و«XRG»

شهد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أمس، مراسم توقيع اتفاقية رعاية تاريخية بين نادي العين وشركتي «أدنوك» و«XRG»، التي أقيمت بمقر شركة «أدنوك».

وبموجب الاتفاقية، ستصبح «أدنوك» الراعي الرسمي لقميص فريق العين خلال المباريات المحلية للموسم المقبل، وتصبح «XRG» راعياً رسمياً لقميص تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية (فيفا 2025) وحتى نهاية الموسم المقبل.

وقّع الاتفاقية عن نادي العين الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار راشد عبدالله، وعن شركتي «أدنوك» و«XRG» رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك» سيف عتيق الفلاحي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، من بينهم محمد إبراهيم المحمود، ومحمد سيف الكتبي، ونجوم فريق العين: خالد عيسى، وسفيان رحيمي، ومحمد عباس، وأليخاندرو كاكو.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد سيف الكتبي، أن «الشراكة مع (أدنوك) تمثل نموذجاً متقدماً لتلاقي الإرادة الرياضية مع الرؤية الاقتصادية التنموية، حيث تتعانق أهداف نادي العين، بوصفه مؤسسة رياضية وطنية تمثل الدولة في أكبر المحافل الدولية، مع تطلعات (أدنوك) التي تنبثق من أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وتطلعات (XRG) التي تركز على الاستثمارات الدولية النوعية الهادفة لخلق وتعزيز القيمة في مجالات الغاز الطبيعي والكيماويات وحلول الطاقة منخفضة الكربون».

وقال الكتبي: «إن التعاون مع شركة أدنوك، الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والتقنية والابتكار، لا يعكس فقط دعم مؤسسة وطنية عملاقة لممثل الدولة في كأس العالم للأندية، بل يجسد انسجاماً عميقاً بين الرياضة كمصدر إلهام مجتمعي، والاقتصاد كمحرّك للتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ نموذج إماراتي يُحتذى على الساحة العالمية».

من جهته، قال سيف الفلاحي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالقطاع الرياضي في دولة الإمارات، يسر (أدنوك) و(XRG) إبرام هذه الاتفاقية التاريخية مع نادي العين الذي سيمثل كرة القدم الإماراتية على الساحة الدولية في كأس العالم للأندية (فيفا 2025)، حيث يجسّد هذا التعاون التزام الشركتين الراسخ بالاستفادة من قدرة الرياضة على الإسهام في توحيد أفراد المجتمع، وتعزيز الازدهار، وترسيخ مكانة الوطن في المحافل الرياضية العالمية».

• «أدنوك» راعياً لقميص فريق العين خلال المباريات المحلية للموسم المقبل.

• «XRG» الراعي الرسمي لقميص تدريبات «الزعيم» في كأس العالم للأندية.