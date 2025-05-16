وزارة الرياضة تُطلق منصة «سبورتيفاي» لاكتشاف المواهب

أعلنت وزارة الرياضة إطلاق منصة «سبورتيفاي» الرقمية، الهادفة إلى إنشاء نظام متكامل ومترابط يسهم في تعزيز الحوكمة الرياضية، واكتشاف وتطوير الرياضيين على مستوى دولة الإمارات، لتسريع وتيرة عمل المنظومة الرياضية الوطنية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وجاء هذا الإعلان في ورشة عمل نظمتها الوزارة، تحت عنوان «قيادة التحول الرقمي في القطاع الرياضي»، لاستعراض تفاصيل منصة التحول الرقمي والابتكار الرياضي.

وكشف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في الوزارة، خلال الورشة التي حضرها عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية، عن الهوية البصرية للمنصة، والاسم الرسمي «سبورتيفاي».

ووفق بيان صحافي للوزارة «تهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع الرياضي الوطني، من خلال إنشاء كيان متخصص، برئاسة وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ليقود مسيرة التحول الرقمي، عبر تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم الرياضيين والاتحادات والأندية الرياضية».

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن منصة «سبورتيفاي» تشكّل تحولاً جذرياً في المشهد الرياضي الإماراتي، حيث ستوفر بيئة متكاملة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الابتكار والنمو في قطاع الرياضة. وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأدوات الرقمية المتقدمة، وتحليل البيانات، بهدف ترسيخ مفهوم الحوكمة الذكية في القطاع الرياضي، عبر تبسيط العمليات المعقدة، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الرياضية، بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، إلى جانب تعزيز القدرة على اكتشاف الرياضيين الموهوبين في مراحل مبكرة، وصقل الكفاءة الرياضية.

وأضاف: «تسهم منصة (سبورتيفاي) في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الرياضية في دولة الإمارات، عبر بناء قاعدة رقمية موحّدة تربط بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء من الجهات الأخرى، لدعم عمليات اتخاذ القرار على أسس علمية. ومن هذا المنطلق، نؤكد أن المنصة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي الرياضي، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

وقال وكيل وزارة الرياضة، غانم مبارك الهاجري: «تم تصميم منصة (سبورتيفاي) لتكون شريكاً تقنياً لكل اتحاد ونادٍ رياضي، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، تشمل أنظمة متقدمة لإدارة بيانات الرياضيين، وتقنيات حديثة لتسهيل عملية اكتشاف المواهب، وتحليل الأداء الرياضي».

وتضمنت ورشة العمل جلستين، خُصصت الأولى لرؤساء الاتحادات الرياضية، وقدّمت خلالها الوزارة عرضاً تفصيلياً حول منصة «سبورتيفاي»، أما الجلسة الثانية، التي شارك فيها الفنيون والإداريون في الاتحادات الرياضية، فقد ركزت على استعراض المشروعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وفي مقدمتها «منصة اكتشاف المواهب».