إقبال كبير للمشاركة في سباق القفال الـ 34

تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ34 للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، استقبال طلبات المشاركة في الحدث، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 ترجمة لرؤية مؤسِّسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ويجمع السباق نخبة المُلاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وذكرت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث تستقبل عمليات التسجيل، التي بدأت الأسبوع الماضي، يومياً وبنجاح، وتستمر حتى موعد إغلاق باب التسجيل قبل توجه اللجنة المنظمة إلى جزيرة صير بونعير، بعد غدٍ، لبدء استقبال طلائع المشاركين إلى الجزيرة، واستكمال بقية إجراءات المشاركة باستيفاء الجانب الفني والسلامة واستلام جهاز التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، وشهدت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً منذ إعلان فتح باب التسجيل، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في هذه النسخة أعداد المشاركين في النسخ الماضية.