الشراع يهدي الإمارات ذهبية ثانية في الألعاب الخليجية الشاطئية

أضاف وفد الإمارات المشارك في النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية، المقامة حالياً في عُمان، بمشاركة 330 رياضياً ورياضية، ميدالية ذهبية ثانية إلى رصيده، عقب تتويج منتخبنا للشراع بذهبية منافسات الأوبتمست للفِرَق، ليستمر الحصاد في ثاني أيام الدورة التي افتتحها منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بذهبية عبدالله ناصر الحمادي.

وفازت عُمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية في الأوبتمست، فيما حصدت الكويت الميدالية البرونزية، وخاض منافسات منتخبنا كل من خليفة الرميثي، وزايد عمر الحوسني، وذياب المهيري، وحمد المهيري، ومدية خالد النيادي.

ومن جانبه، هنأ الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد العبيدلي، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالبداية الرائعة التي رسمها سفراء رياضة الشراع الحديث في منافسات الفرق (أوبتمست).

وبارك العبيدلي، الذي يرافق وفد الدولة في مسقط للاعبي ولاعبات المنتخب هذا الإنجاز الذي عكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد بالشراكة والتعاون مع الأندية الرياضية لتطوير الرياضة في تنشئة جيل مستقبل واعد يضم الموهوبين في الرياضات البحرية، خاصة فئة الأوبتمست التي أظهرت تفوقها عربياً وآسيوياً من قبل، ليستمر التفوق في ألعاب الخليج.

وقال العبيدلي إن منتخبنا المتوج بذهبية الفرق يضم بطل العرب خليفة الرميثي، صاحب ذهبية دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، وذهبيتي البطولة العربية للمنتخبات (الكويت 2024)، وذهبية وفضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024) إلى جانب أبطالنا زايد عمر الحوسني، صاحب فضية الفرق في الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، وذياب المهيري وحمد المهيري أصغر المتسابقين في قائمة المنتخب، إضافة إلى بطلتنا الصاعدة مدية خالد النيادي، صاحبة برونزيتي دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، وذهبية وفضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024).

وقال العبيدلي: «ننتظر من لاعبي ولاعبات منتخبنا الذين تصدروا البطولتين العربية للمنتخبات، والعربية للفتيات العام الماضي، المزيد من النتائج المتميزة في منافسات الدورة وفئات رياضة الشراع الحديث: الكا 7 والكا 6 والكا 4 وأوبتمست، لاسيما أن القائمة تضم أصحاب الخبرات والإنجازات، وهم عادل خالد وسلطان خالد محمد العويس، وعثمان عبدالكريم الحمادي، ومحمد عبدالكريم الحمادي، ومحمد خالد العويس، ومحمد مروان المرزوقي، وبطلاتنا ضحى البشر وكاميليا القبيسي ومروة الحمادي واليازية الحمادي».

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■ فاز منتخب الإمارات لكرة اليد الشاطئية، أول من أمس، على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، بعد فوز كل منتخب بشوط، ثم فوز منتخبنا 6-4 بالرميات الترجيحية.

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■ يستهل منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشواره في الحدث اليوم من خلال مسابقتي الوثب الطويل والوثب العالي، كما يستكمل منتخب الشراع مشواره بالسباقات الفردية لجميع الفئات.