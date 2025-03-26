نادي الفرجان يحرز لقب كأس رمضان

فاز نادي الفرجان لكرة القدم بالمركز الأول في بطولة كأس رمضان 2025 لكرة القدم، التي نظمتها أكاديمية «فاير بلي» في دبي، فيما أحرز فريق «دينموا» المركز الثاني، و«فاير بلي» المركز الثالث.

واستهدفت البطولة الفئة العمرية تحت 13 سنة، وجمعت فرقاً وأكاديميات رياضية مختلفة في أجواء تنافسية، ومثلت البطولة منصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة، ومنحها فرصة للتطور ضمن بيئة تنافسية محفزة.

ووفقاً لبيان صحافي «هدفت مشاركة نادي الفرجان في البطولة إلى تعزيز القيم الرياضية، مثل الالتزام والانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية، إضافة إلى اختبار مستوى لاعبي الفرجان، مقارنة بأكاديميات وأندية لها تاريخ طويل في المجال».

من جانبه، هنأ مدير صندوق الفرجان راشد الهاجري، نادي الفرجان لكرة القدم على تحقيقه المركز الأول في بطولة كأس رمضان 2025، مشيداً بأداء الفريق المتميز، والروح الرياضية العالية التي أظهرها خلال البطولة.

وأكد حرص صندوق الفرجان على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تطوير مهارات الناشئين، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في مختلف البطولات، موضحاً أن دعم مشاركة نادي الفرجان في بطولة رمضان 2025، يأتي في إطار التزام الصندوق بتوفير بيئة رياضية متكاملة في الأحياء السكنية في دبي، تتيح للأطفال والشباب فرصة التطور ضمن أعلى المعايير، بجانب منح اللاعبين فرصة لتمثيل مجتمعهم رياضياً، وتعزيز روح الانتماء والمنافسة الشريفة، ورفع مستوى المهارات الفردية والجماعية عبر الاحتكاك بمنافسين من مختلف المدارس الكروية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الصاعدة، من خلال مشاركات في بطولات أكبر.

يذكر أن «نادي الفرجان لكرة القدم» مبادرة أطلقها مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، بالتعاون مع بلدية دبي، لتعزيز المهارات الرياضية والبدنية للأطفال والشباب في الأحياء السكنية في دبي، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بأسلوب مبتكر ومستدام.

وتأتي هذه المبادرة ترجمة لمخرجات «خلوة دبي للرياضة»، التي تم تنظيمها في شهر نوفمبر 2024، بمشاركة 100 من صنّاع القرار والمختصين وخبراء ونجوم الرياضة.