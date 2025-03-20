«الشراع والتجديف» يختتم الجولة الثانية من بطولة الإمارات

اختتم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالتعاون مع نادي العديد، أول من أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للشراع الحديث «الافتراضية» التي توج بلقبها المتسابق محمد مروان المرزوقي، وأقيمت منافساتها عبر تطبيق «فيرشيوال ريغاتا» على الهواتف والأجهزة اللوحية.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 56 متسابقاً من منتسبي الأندية والأكاديميات، حيث تنافسوا من خلال مجموعتين.

وحل النوخذة محمد مروان المرزوقي، متسابق فريق «زلزال» في صدارة الترتيب العام، وجاء ثانياً متسابق فريق العديد، أحمد هاشم الحمادي، بينما حل متسابق فريق «ربدان»، محمد عبدالله سيف المرر في المركز الثالث.

وتابع المنافسات وتوج الفائزين الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد عبدالله العبيدلي، والمدير العام لنادي العديد راشد محمد راشد الرميثي.

وتوجّه العبيدلي بالشكر إلى مؤسس نادي العديد، محمد راشد الرميثي، والمدير العام راشد محمد راشد الرميثي، على تنظيم الحدث ونجاح البطولة التي شهدت مشاركة واسعة من المتسابقين.