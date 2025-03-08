الموت يغيّب لاعب منتخب الإمارات السابق عمار الدوخي

غيّب الموت لاعب المنتخب الوطني ونادي الشعب سابقاً عمار محمد الدوخي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتميز طوال مشواره الكروي.

وكان الدوخي قد اعتزل اللعب في عام 2006، وتحول بعدها إلى مجال العمل الإداري وكذلك التحليل الرياضي.

ولعب الدوخي لنادي الشعب سابقا قبل الدمج مع نادي الشارقة.

وعمل بعد اعتزاله اللعب أيضا لفترات طويلة في قطاع الناشئين لكرة القدم، وكانت له بصمة مميزة في هذا القطاع خصوصا على صعيد نادي الشعب سابقاً.

ونعت الأوساط الرياضية المحلية عمار الدوخي الذي كان يتمتع بعلاقة طيبة مع الوسط الرياضي.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عمران عبدالله إن مسيرة الراحل عمار الدوخي تميزت بالعطاء سواء كان لاعباً أو إدارياً، وكان يتميز بروح القيادة.

وأضاف عمران عبدالله لـ"الإمارات اليوم": "بالنسبة لي فقد عاصرت الراحل عمار الدوخي منذ الصغر وهو من مواليد عام 73 وبرحيله فقد الوسط الرياضي واحداً من الرياضيين المميزين".