فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع يتعادل مع «حامل اللقب»

خطف مكتب شؤون المواطنين والمجتمع تعادلاً ثميناً أمام حامل اللقب مكتب الشؤون القانونية «1-1»، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي تُقام حالياً في نسختها الـ12 وتستمر حتى 20 الجاري.

وتقدم حامل اللقب في النتيجة أولاً عن طريق حسام محمد، إلا أن مكتب شؤون المواطنين والمجتمع أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة عبر مصطفى جابر.

وفي المواجهة الثانية ضمن المجموعة نفسها، حقق فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية بداية رائعة بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية قطاع المشاريع الهندسية والفنية جمال الدين عسو (هدفان) وأنوار احجيات، فيما جاء هدف قطاع الخدمات المساندة عن طريق سيدريك ستيف، وشهد المباراتين مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية سلطان ضاحي الحميري، ووكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع المشاريع الهندسية والفنية علي جاسم المزروعي.

أفضل لاعب

منحت اللجنة الفنية للبطولة جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى إلى صالح سالم العامري، لاعب مكتب الشؤون القانونية، وذهبت جائزة نجومية المباراة الثانية إلى جمال الدين عسو، مهاجم قطاع المشاريع الهندسية والفنية.

إلتون سعيد بالمشاركة

أعرب النجم البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب الوصل الإماراتي سابقاً، عن سعادته بالمشاركة في البطولة، وقال اللاعب الذي سجل هدفين في أول مباراة لفريق مكتب الأمين العام: «دخلنا مباراتنا الأولى بشكل جيد، وتمكنا من تحقيق النقاط الثلاث، إنها بطولة كبيرة ويشرفني أن أشارك فيها». وأضاف: «بدأت بشكل مميز وسجلت هدفين لذلك أنا سعيد للغاية، ونطمح إلى تحقيق اللقب».

أسماء لامعة

تشهد النسخة الـ12 من بطولة كأس منصور بن زايد التي تُقام خلال شهر رمضان المبارك وتستمر حتى 20 من مارس الجاري، مشاركة العديد من الأسماء اللامعة، حيث عملت الفرق المشاركة على تعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين سعياً للفوز باللقب.

ويشارك في البطولة كل من المدافع الدولي الإماراتي مهند سالم العنزي، في فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويوجد مع مكتب الأمين العام النجم البرازيلي إلتون.

أمّا المهاجم الدولي الإماراتي، سيباستيان تيغالي، فيشارك مع دائرة القضاء، ويوجد المهاجم السابق صالح المنهالي مع مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وضم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء الظهير الدولي السابق محمد برغش إلى قائمته.

بينما يتولى الفرنسي عيسى غريغوري تدريب قطاع المشاريع الهندسية والفنية، ويقود النجم المصري طارق السعيد فريق مكتب الشؤون القانونية.