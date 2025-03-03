منافسات فرق البادل في دورة «ند الشبا» تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة ند الشبا لفرق البادل، التي تُقام ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي أطلقها ويرعاها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويشارك في بطولة ند الشبا للبادل فرق من الإمارات والبحرين والكويت وإيران وأستراليا وهولندا والسعودية، حيث تنطلق المنافسات بدور المجموعات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويُقام دور نصف النهائي يوم الخميس، على أن يكون الختام يوم الجمعة المقبل، وكانت منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية اختتمت، أمس، وشهدت منافسات قوية بين المشاركين من اللاعبين الدوليين من الرجال والسيدات، وتُقام يوم السبت المقبل بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح، ويشارك فيها أفضل 32 زوجياً وتستمر حتى 12 مارس، وتليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 على 16 مارس، وتُقام بطولة البادل للفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.

منافسات قوية في بطولة المبارزة

شهدت بطولة المبارزة، أمس، منافسات قوية بين نخبة المبارزين الدوليين الذين يتنافسون ضمن مسابقتين، هما البطولة الدولية لسلاح الآيبيه للرجال، التي يشارك فيها لاعبون من 13 دولة هي: إيطاليا، وبيرو، ومصر، وفرنسا، وتونس، وسلوفاكيا، والهند، وأميركا، وروسيا، وطاجيكستان، وسورية، والسعودية، إضافة إلى مبارزي الإمارات من المسجلين في المنتخب الوطني والأندية المحلية، كما تتضمن بطولة الفتيات المحلية التي يشارك فيها لاعبات الدولة من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.