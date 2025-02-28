الفرنسية أليس تنتزع كأس المدربين بختام موسم القدرة في دبي

فازت الفارسة الفرنسية، أليس فابر، بلقب كأس المدربين لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في ختام موسم سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 120 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونالت الفرنسية أليس المركز الأول على صهوة الجواد «كولومبو» المملوك لإسطبلات سيح السلم، بعدما جاءت في المركز الرابع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتراجعت إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، وحلّت في المرتبة السابعة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، وتنهي السباق في المركز الأول مسجلة زمناً قدره 4:18:53 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس السريلانكي نيروشان بيرلجان على صهوة الجواد «إيتادام لا ماجوري» المملوك لإسطبلات العاصفة، حيث جاء في المركز الـ20 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية، وصعد إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة تقدم إلى المركز الثاني بزمن قدره 4:18:53 ساعات.

وحصلت على المركز الثالث الفارسة البريطانية، فاي محمد علي، ممتطية صهوة الجواد «غلورياس ريال» المملوك لإسطبلات البراري، بعدما جاءت في المركز الـ26 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز الـ12 في المرحلة الثانية، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الثالثة، قبل أن تصعد إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 4:22:19 ساعات.