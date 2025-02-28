الطفل ماكار يحضر خصيصاً من فرنسا لمشاهدة اللاعب بيريكارد

على الرغم من أن أول مشاركة للفرنسي، جيوفاني مبيتشي بيريكارد، في بطولات سوق دبي الحرة للتنس انتهت على يد دانييل ميدفيديف، إلا أن اللاعب الشاب يمكنه أن يرفع رأسه عالياً بسبب شعبيته في البطولة.

بيريكارد، الذي يُنظر إليه كواحد من أكثر اللاعبين الواعدين وأقواهم في جولة رابطة محترفي التنس، قدم أداءً شجاعاً أمام المصنف السادس عالمياً ميدفيديف، أول من أمس، في مباراة مشوقة ضمن دور الـ16 على الملعب الرئيس، قبل أن يخسر بنتيجة 6-4، 6-4.

لكن تأثير اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، كان ملحوظاً، إذ كان يطلق إرسالات تجاوزت سرعتها 230 كم/ساعة باستمرار، ومع ذلك لم يتمكن من اختراق دفاعات بطل دبي 2023، الذي أظهر مهارة فائقة في التعامل مع الإرسالات القوية، ليحرم اللاعب الفرنسي من بلوغ ربع النهائي.

ورغم خسارته، كسب بيريكارد الكثير من المشجعين، وكان أكثرهم حماسة الطفل ماكار البالغ من العمر تسع سنوات، الذي جاء من فرنسا خصيصاً لمشاهدته، ويمكن وصفه بأنه أكثر المشجعين ولاءً لبيريكارد، حيث ظل يهتف باسمه طوال المباراة التي استمرت 82 دقيقة، ثم انتظر بفارغ الصبر بعد نهايتها على أمل الحصول على توقيع نجمه المفضل.

لكن انتظار ماكار لم يؤتِ ثماره، ما أصابه بخيبة أمل كبيرة وظهر ذلك جلياً على تعابيره، فقد كان يتمنّى بشدة أن يحصل على توقيع بطله على قبعته، ومع ذلك بذل منظمو البطولة ومسؤولو رابطة محترفي التنس جهوداً خلف الكواليس لضمان ألا يغادر الصبي خالي الوفاض، وتمكنوا من الحصول على رسالة شخصية موقعة من بيريكارد على قبعته المفضلة.

وما إن تسلم ماكار القبعة الموقعة حتى ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، وقال والده بنيامين في تصريحات صحافية: «يريد ماكار أن يصبح لاعب تنس أيضاً، لذا كانت هذه تجربة رائعة له وحافزاً كبيراً لمشاهدة لاعبين مثل جيوفاني».