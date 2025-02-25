حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تعزز مكانتها الرائدة وجهةً عالميةً للرياضة

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت، أول من أمس، منافسات النسخة الأكبر من «ألعاب دبي»، بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي، برعاية رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وبهذه المناسبة، أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن النجاح الكبير الذي حققته «ألعاب دبي» يعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً للرياضة والفعاليات الكبرى، وعنواناً للتميّز والإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وهنّأ سموّه الفائزين الذين جسّدوا بمشاركاتهم الفاعلة قِيَم التواصل والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف والأرقام القياسية، معرباً عن اعتزازه بما حققه المشاركون من نتائج متميّزة، وما قدموه من أداء تنافسي بروح رياضية عالية، وأشار سموّه إلى أن نجاح البطولة، والمستوى المتميّز للمشاركين والمشاركات، والمشاركة الأوسع من كل الفئات والجنسيات فيها، يسهم في تعزيز مكانة دبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ويؤكد مكانتها وجهةً عالميةً للتلاقي الثقافي والحضاري، ومنصةً لتصميم المستقبل القائم على المبادرة والإنجازات الملهمة، وهو ما يتجلّى من خلال تنظيم أحداث كبرى، مثل «ألعاب دبي» 2025، التي تُعدّ إنجازاً جديداً في مجال استضافة دبي للفعاليات الرياضية العالمية.

وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نهج العمل على تحقيق الأهداف والشغف بتسجيل الأرقام القياسية يُعدّ دائماً الفصل الأساسي في قصة نجاح دبي، وتعزيز ريادتها العالمية، لافتاً سموّه إلى أن دبي ستبقى الرمز لمدينة المستقبل، الحريصة دوماً على تصميمه وصناعته، والملتقى لكل من يحمل الفكر والحلم والعزم، وأشاد سموّه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين لـ«ألعاب دبي».

نمو قياسي

وشهدت هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث استقطبت 244 فريقاً من مختلف الفئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة، ويرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة والتحدي، وشملت فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة - رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة - سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار.

تتويج الأبطال

وتَوّج الفائزين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول.

وفي إطار منافسات تحدي الحكومة، ظفر فريق وزارة التربية والتعليم بلقب النسخة السادسة للسيدات، فيما حلَّ فريقا وزارة الدفاع وشرطة دبي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشهدت فئة تحدي الحكومة للرجال منافسات شديدة، نال على إثرها فريق وزارة الدفاع المركز الأول، متقدماً على فريقي جهاز أمن الدولة - دبي وشرطة أبوظبي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.

وحلَّ في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كل من فريقَي مونتريال من كندا وكولورادو من أميركا في المركز الأول، وفريق سانت بطرسبرغ من روسيا في المركز الثالث.

أما على صعيد تحدي المجتمع، فحصد المركز الأول فريق عجمان، وجاء في المركز الثاني فريق مربط عجمان، فيما حلَّ في المركز الثالث فريق إسعاد.

وكانت النسخة السادسة من «ألعاب دبي» قد استضافت يوماً مخصصاً لـ«تحدي الصغار»، وشهد مشاركة أكثر من 390 طفلاً ضمن 56 فريقاً تنافسوا بإصرار وروح جماعية استثنائية، وتُوّج فريق «باك يارد نينجاز- جرافيتي» بلقب «تحدي الصغار»، فيما احتل فريق «إمباير-بلوك 20» المركز الثاني، يليه فريق مدرسة راشد بن حميد للبنين «حلقة 2» الذي حاز المركز الثالث.

شراكات استراتيجية

وحظيت «ألعاب دبي» في نسختها السادسة بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ما عزز مكانتها إحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية.

وشملت قائمة الشركاء الرئيسين «دي بي ورلد» شريكاً رسمياً، ومجموعة «داماك» وشركة «إمارات» شركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و«إم 42» (M42)، والشريك البرونزي «سي 4» (C4)، وشريك الموقع «دبي فستيفال سيتي»، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و«دو» شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.

حمدان بن محمد يوجّه بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا وزارة الدفاع

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا وزارة الدفاع للنساء والرجال، خلال مشاركتهما في منافسات «ألعاب دبي 2025»، للأعمال الخيرية، وقال مدير مكتب سموّ وزير الدفاع، اللواء الركن خليفة راشد الهاملي: «إن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص قيمة الجوائز التي حصدها فريقا وزارة الدفاع في (ألعاب دبي 2025)، للأعمال الخيرية، تعكس حرص سموّه على ترسيخ ثقافة العطاء، وتكريس قِيَم الشراكة والإنسانية في تلبية الواجب الوطني».. يذكر أن فريق وزارة الدفاع للرجال كان قد فاز بلقب فئة تحدي الحكومة للرجال، بينما حصد فريق الوزارة للنساء المركز الثاني في فئة تحدي الحكومة للنساء في إطار منافسات «ألعاب دبي 2025».

ولي عهد دبي:

. نهج العمل على تحقيق الأهداف، والشغف بتسجيل الأرقام القياسية، يُعدّ دائماً الفصل الأساسي في قصة نجاح دبي وتعزيز ريادتها العالمية.