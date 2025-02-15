الدوحة تستضيف مباراة «أبيض السلة» وسورية في التصفيات الآسيوية

أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة - آسيا، إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة مع مضيفه السوري، ضمن النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2025، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويواصل المنتخب الوطني حالياً معسكره التدريبي في صربيا، استعداداً لمباراته أمام سورية يوم 21 فبراير الجاري في الدوحة، ثم لقاء لبنان يوم 24 فبراير في بيروت.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب معسكره يوم 17 فبراير، ليعود إلى الدولة قبل أن يتوجه إلى قطر لخوض المباراة.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، متساوياً مع سورية، فيما يتصدر لبنان المجموعة بثماني نقاط، يليه البحرين بست نقاط.

ويتأهل للنهائيات الآسيوية أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بينما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقاً يضم ستة منتخبات، يتأهل منها أربعة إلى النهائيات.