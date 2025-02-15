بطل العالم بوجاتشار يعود إلى «طواف الإمارات» بعد غياب عامين

تشهد النسخة السابعة من طواف الإمارات للدرّاجات الهوائية، التي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، منافسة قوية بين نخبة من أبرز الدرّاجين على مستوى العالم، على ضوء الأرقام والإحصاءات والإنجازات السابقة، يتصدرهم أربعة درّاجين ممن حققوا اللقب من قبل أو اعتلوا منصات التتويج، وهم، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، السلوفيني تادي بوجاتشار، والبلجيكي لينارت فان ايتفيلت درّاج فريق لوتو «حامل اللقب»، والبلجيكي تيم ميرلير درّاج فريق سودال كويك بطل أوروبا، والهولندي أولاف كوي درّاج فريق فيزما ليز بايك.

وعلى مدار نسخ الطواف الست الماضية تم تتويج خمسة أبطال باللقب، من بينهم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات الذي توّج باللقب مرتين متتاليتين.

وشهدت النسخة الأولى عام 2019 تتويج السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جمبو فيزما سابقاً، وحالياً ضمن صفوف فريق ريد بول الألماني، فيما توّج بلقب النسخة الثانية عام 2020 البريطاني آدم بيتس دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، وبالنسختين الثالثة والرابعة 2021-2022، توّج باللقب السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، فيما توج بالنسخة الخامسة 2023 البلجيكي ريمكو افينبول دراج فريق سودال كويك ستيب، والذي يغيب بسبب الإصابة، وفي النسخة الماضية 2024 توّج باللقب مواطنه لينارت فان ايتفليت دراج فريق لوتو.

ويعود تادي بوجاتشار إلى المنافسة على اللقب بعد غياب منذ آخر نسخة توّج فيها باللقب عام 2022، مدعماً بما حققه الموسم الماضي، حيث توّج بطلاً للعالم مع فريق الإمارات إكس آر جي، وفاز بلقب أفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي.

أمّا البلجيكي لينارت فان حامل اللقب فيدخل المنافسة بقوة للحفاظ على اللقب، إذ كان آخر انتصار حققه في عام 2024 هو الفوز بصدارة التصنيف العام في جولة الصين.

وبالنسبة للهولندي أولاف كوي درّاج فريق فيزما، فهو يدخل المنافسة وهو عائد من تتويج بلقب المرحلة الرابعة من طواف سلطنة عمان الذي اختتم أخيراً، وسبق لكوي التتويج بلقب المرحلة الخامسة من النسخة الماضية لطواف الإمارات، ليعتلي منصة الأوائل لأول مرة في المشاركة الثالثة له بالطواف، وقد حل رابعاً في الترتيب بالنسخة الماضية أيضاً.

أمّا البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك، الذي حقق رقماً قياسياً في النسخة الماضية من الطواف، فيعد أبرز المنافسين على اللقب، وقد استطاع أن يحقق رقمه القياسي الفريد بالفوز بثلاث مراحل في نسخة واحدة، إذ فاز بلقب المراحل الأولى والرابعة والسادسة، ويستعد حالياً للمنافسة على لقب نسخة 2025، بعد تألقه في طوافي سلطنة عمان، والعلا بالمملكة العربية السعودية.