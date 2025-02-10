يوسف عبدالعزيز: مسؤولية تطوير هؤلاء اللاعبين تقع على عاتق المدربين

أكد المحلل الرياضي، يوسف عبدالعزيز، أن الفترة الماضية شهدت تفوق مواهب أميركا الجنوبية وإفريقيا على صفقات اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أن الدور الأكبر يقع على المدربين في الاستفادة من اللاعبين الشباب.

وقال عبدالعزيز لـ«الإمارات اليوم» إن العديد من الأندية أبرم صفقات جيدة جداً على مستوى اللاعبين الذين يتم قيدهم في فئة المقيمين، موضحاً: «رغم أن التعاقد مع لاعب أجنبي يجب أن يشكل إضافة لأي فريق، ولكن اللاعبين الشباب ومواهب أميركا الجنوبية وإفريقيا تفوقوا على هذه الصفقات».

وأشار إلى أن اللاعبين الشباب يجب الاستفادة منهم بالشكل المطلوب، مشدداً على أن المدربين مسؤولون بشكل كبير عن تطوير هؤلاء اللاعبين، وتحقيق التوازن في الأندية بالاعتماد على لاعبين شباب لا يمتلكون العديد من الخبرات، مقارنة باللاعبين الأجانب الذين يجب أن يصنع التعاقد معهم الفارق الإيجابي مقابل مستويات اللاعبين الموجودين بالفعل في كل فريق.

وأكمل: «أمر إيجابي بالتأكيد أن تتعاقد الأندية مع لاعبين لديهم مستقبل كبير، والتركيز على ضم أبرز المواهب من قارتي أميركا الجنوبية وإفريقيا، ولكن في الوقت نفسه، كما ذكرت، من المهم معرفة كيفية الاستفادة من المواهب، وعدم تأثير ذلك على نتائج الأندية بإشراك لاعبين لا يمتلكون خبرات كبيرة».