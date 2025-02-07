9 من أفضل 10 لاعبات في العالم يشاركن في «تنس دبي»

تنطلق الدورة الـ33 من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، يوم 16 الجاري بمشاركة أبطال سابقين.

وتبدأ المنافسات مع انطلاق الدورة الـ25 من بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، التي تستمر لمدة أسبوع، تليها بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة التي تبدأ في 24 فبراير، على أرضية استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.

وتحظى بطولة السيدات لهذا العام بأهمية خاصة، مع مرور 25 عاماً على انطلاق بطولة رابطة محترفات التنس في دبي، وتسعى البطلة جاسمين باوليني للدفاع عن لقبها في مواجهة مجموعة من النجمات، وتضم البطولة تسعاً من أفضل 10 لاعبات في العالم، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا، وتم تأكيد مشاركة معظم اللاعبات المصنفات في المراكز الـ40 الأولى، الأمر الذي يمنح قرعة هذا العام تنافسية غير مسبوقة في تاريخ البطولة بصرف النظر عن احتمال حصول حالات انسحاب بسبب الإصابة.

وعلى مستوى بطولة الرجال تشهد الدورة المرتقبة انضمام حامل اللقب أوغو هامبرت إلى دانييل ميدفيديف، بطل عام 2023، وأندري روبليف، بطل عام 2022؛ وأصلان كاراتسيف، بطل عام 2021، الذين يعودون للمنافسة مجدداً على لقب البطولة.

ويعتبر ميدفيديف أبرز المرشحين للفوز باللقب، وهو مصنف حالياً في المركز السابع عالمياً ويحمل لقبين في بطولات الغراند سلام، كما يشارك في المنافسة على لقب البطولة كل من مارين سيليتش، الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2014؛ وستيفانوس تسيتسيباس، الذي نجح مرتين في الوصول إلى نهائي البطولة في دبي، إلى جانب ماتيو بيريتيني، الذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون عام 2021.

من جانبه، قال مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس نائب المدير العام في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك: «تسرنا عودة أربعة أبطال للمشاركة في بطولة رابطة محترفي التنس هذا العام، وهو ما يضفي مزيداً من المتعة والتشويق على المنافسات، وقد بذلنا جهوداً حثيثة لتقديم دورة مميزة تليق بالإرث العريق للبطولة والممتد لأكثر من ثلاثة عقود، كما نتوقع منافسة شديدة في بطولة السيدات، مع تأكيد مشاركة تسع من أفضل 10 لاعبات مصنفات، ونثق بتقديم تجربة استثنائية للجمهور خلال أسبوعي البطولات».