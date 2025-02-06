المرحلة 15 لدوري المحترفين تحمل اسم «جولة الأخوة الإنسانية»

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، للمرة الأولى، مسمى «جولة الأخوة الإنسانية» على الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي.

وقالت الرابطة، في بيان، أمس: «يأتي هذا الاحتفال تزامناً مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير 2019 في أبوظبي، التي تحمل رسالة إلهام وتعزيز الوحدة والتعاون عالمياً، من خلال نشر التعاطف، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتعزيز عالم يُقدَّر فيه كل فرد، عبر ترسيخ التعايش والأخوة الإنسانية المشتركة، وإعلاء قيم الإنسانية، الأخوة، التسامح، التعايش، والمساواة».

وتعد الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 200 جنسية في وئام واحترام متبادل، الأمر الذي يعكس التزام القيادة الإماراتية بترسيخ هذه القيم، واهتمامها العميق بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي.

وتؤمن رابطة المحترفين الإماراتية بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لترسيخ قيم الوحدة والتسامح، حيث تجمع بين مختلف الثقافات، وتعزز التفاهم والتعايش. وتسهم الفعاليات الرياضية في بناء جسور التواصل، وتعزيز الروابط الإنسانية، بما يتماشى مع أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة «الأخوة الإنسانية» على مدار أربعة أيام، حيث ستفتتح الجولة بمواجهة كلباء والشارقة اليوم على ملعب استاد كلباء.

ويستضيف العروبة في ثانية مواجهات الجولة فريق الجزيرة على استاد دبا غداً، فيما سيشهد بعد غدٍ ثلاث مواجهات، حيث يستضيف العين البطائح على استاد هزاع بن زايد، ويحل خورفكان ضيفاً على الوحدة في استاد آل نهيان، فيما تختتم مواجهات اليوم الثالث بلقاء شباب الأهلي وعجمان على استاد راشد بدبي، على أن يشهد الأحد المقبل مواجهات دبا الحصن والوصل على استاد صقر بن محمد القاسمي، وبني ياس والنصر على استاد بني ياس في العاصمة أبوظبي.