«مربط دبي» يحرز 3 كؤوس في ختام مشاركة بمهرجان كتارا للخيول الجزيرية

أحرز مربط دبي للخيول العربية 3 كؤوس في ختام مشاركته الرابعة، بالنسخة الخامسة من بطولة كتارا للخيول الجزيرية الأصيلة، والتي أسدل الستار على منافستها أمس السبت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من الخيول.

وفاز المهر «دي سدن» بعمر سنة بالكأس الذهبية في أول مشاركة له، كما نالت الفرس «دي عنافية» الكأس الفضية في منافسات الأفراس، وانتزع الفحل «دي ممزر» الكأس البرونزية في بطولة الأفحل.

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي أن مهرجان كتارا للخيول العربية، محطة مميزة للخيول العربية، اذ اعتاد مربط دبي على تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المهرجان.

من جانبه أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بهذه الحصيلة المميزة من الكؤوس الملونة، معتبرا أن البطولة نقلة نوعية في بطولات جمال الخيول العربية، إذ اقيمت بمشاركة نخبة الجياد.

وأضاف أن الخيول الجزيرية الأصيلة أو المصرية الأصيلة هي خيول عربية أصيلة لا تفرقها المسميات، وبطولة كتارا حدث يستحق الاهتمام، ولدينا حرص كبير على المشاركة الدائمة فيها بأفضل إنتاج لنا في المربط.