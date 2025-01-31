«إمارات» راعٍ ماسي لـ «ألعاب دبي» لمدة 3 سنوات

أعلنت اللجنة المنظّمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للبترول (إمارات)، لتكون «الراعي الماسي» للبطولة لمدة ثلاثة أعوام إضافية.

تأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام «إمارات» بدعم المبادرات الوطنية التي تعزّز من روح التنافس والعمل الجماعي، وتشجّع نمط الحياة الصحي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للرياضة، والإبداع، والتجدّد، مستوحيةً رؤيتها من قيم دبي «المدينة النابضة بالحياة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمارات»، علي الشامسي: «تفخر شركة الإمارات للبترول (إمارات) بمواصلة دعم (ألعاب دبي)، الحدث المُلهِم، وهو التزام منّا بدعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي واحدة من أكثر المدن حيوية ونشاطاً على مستوى العالم».

وأضاف: «(ألعاب دبي) أكثر من مجرد اختبار للقدرة البدنية والذهنية، فهو احتفال بروح العمل الجماعي والتنوّع والتلاحم المجتمعي. تتناغم هذه القيم بشكل راسخ مع رسالة (إمارات) في تعزيز التنمية الاجتماعية، وتشجيع أنماط حياة صحية وآمنة لمجتمعنا، ومن خلال توحيد الجهود وتحفيز التعاون، تعكس (ألعاب دبي) روح الإمارة وطموحها الكبير، بما تتضمنه من تحديات وفعاليات جديدة تبهرنا كل عام.. في (إمارات) نؤكد التزامنا المستمر بتمكين مجتمعنا عبر الرياضة، وتنمية الشباب، ودعم الاستدامة لبناء مستقبل أكثر صحةً وإشراقاً للجميع».

من جهته، أكد مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى، أهمية الشراكة مع «إمارات»، قائلاً: «نفخر بتعاوننا مع شركة وطنية عريقة مثل (إمارات) لتكون الراعي الماسي للنسخة السادسة من (ألعاب دبي)، هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسات الوطنية بدعم الفعاليات التي تبرز قيم التعاون والعمل الجماعي والابتكار، ومع تطور البطولة عاماً بعد عام، نهدف إلى تقديم نسخة استثنائية في 2025، تجسّد روح التحدي والإبداع، وترسّخ مكانة دبي مركزاً رياضياً عالمياً يُلهم الأجيال، ويدفعهم نحو تحقيق التميز».

وتنطلق البطولة في فبراير من خلال عدد من الفعاليات، إذ تبدأ بالتصفيات التأهيلية لفئة تحدي المجتمع غداً، وتحدي الصغار في الثامن من فبراير في «داماك هيلز». بينما سيتم تنظيم البطولة الرئيسة من 20 إلى 23 فبراير 2025 في دبي فستيفال سيتي.

وتستقطب النسخة السادسة أكثر من 240 فريقاً، وتصل جوائزها إلى أكثر من 3.1 ملايين درهم.