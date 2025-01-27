نورمحمدوف يفوز بالنزال الرئيس في «طريق الأبطال إلى دبي»

ظفر الروسي عثمان نورمحمودف بالنزال الرئيس أمام الإيرلندي بول هيوز، في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، السبت، في «كوكاكولا أرينا دبي»، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وجاء فوز نورمحمودف بعد نزال قوي ومتكافئ مع هيوز ضمن فئة الوزن الخفيف، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بقرار القضاة (47-47، 48-46 و48-46).

وتقلد نورمحمودف حزام البطل بحضور النجم العالمي حبيب نورمحمودف، الذي يتولى الإشراف على مسيرته الاحترافية في عالم الفنون القتالية.

وعبر عثمان نورمحمدوف، عن سعادته بهذا الفوز المهم في مسيرته، وقال: «أشكر دبي على استضافة هذا النزال الرائع، والجماهير التي ساندتني بكل قوة من أجل تحيق التفوق على خصم قوي للغاية، ربما قللت منه وهذا كان خطأي، النزال احتاج عزيمة وإصراراً، وأتطلع للعودة مرة أخرى إلى دبي للمشاركة في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين.»

وشهدت البطولة 11 نزالا بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمهم دولة الإمارات، وكل من روسيا، وإيرلندا، وأميركا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والفليبين.

وتألق البطل الإماراتي هادي عمر الحسيني بالفوز على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون في فئة الوزن الخفيف، والبريطاني حيدر خان على السعودي مصطفى ندى في نزال وزن المتوسط، والأيرلندي جون ميتشيل على الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف، والمصري أحمد سامي على السوري طارق سليمان في الوزن المفتوح.

وتغلب الروسي رينات خافالوف على البرازيلي كليفيرز فيرنانديز في وزن الديك، والإنجليزي إبراجيم إبراجيموف على الإيرلندي كيني موكهوانا في الوزن المفتوح، والروسي أحمد ماجوميدوف على الأيرلندي ناثان كيلي، في وزن الريشة، والروسي فاديم نيمكوف على الأميركي تيم جونسون ضمن فئة الوزن الثقيل، والكويتي طلال القلاف على الإماراتي سعيد الحوسني في نزال الهواة للوزن الخفيف.