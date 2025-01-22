مانشستر سيتي يتعاقد مع مدافع بالميراس

أبرم مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، صفقة ثانية في غضون أقل من 24 ساعة، بضمه المدافع البرازيلي الشاب، فيتور رايش، قادماً من بالميراس، وفق ما أعلن أمس.

وأفاد سيتي الذي ضم، أول من أمس، مدافعاً آخر هو الأوزبكي البالغ 20 عاماً، عبدالقادر خوسانوف، قادماً من لنس الفرنسي، بأن رايش وقّع عقداً مع بطل الدوري الممتاز لمدة أربعة أعوام ونصف العام، قائلاً في بيان إن ابن الـ19 ربيعاً يعد «من أفضل المواهب الشابة الواعدة في أميركا الشمالية».

وأورد أن رايش دافع عن ألوان بالميراس في 22 مباراة، وارتدى قميص المنتخب الوطني تحت 17 عاماً في ثماني مباريات.