علي عادل بطل كأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة

فاز الفارس علي عادل إسحق بلقب كأس محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للاسطبلات للقدرة لمسافة 100 كيلومتراً، اليوم الأحد، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي.

وشهد السباق مشاركة 173 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة، وتوج الفائزين الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان.

وانتزع علي عادل اللقب على صهوة الجواد «سانتاريم» المملوك إلى إسطبلات الخيول بعدما جاء في المركز السادس في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، وواصل تقدمه في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً إلى المركز الثالث قبل أن يقفز إلى المركز الأول في نهاية السباق بالمرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

وجاء في المركز الثاني الفارس خالد طارق الكندي على صهوة الجواد «داكار» المملوك إلى اسطبل مطر للقدرة بعدما احتل المركز الثامن في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، ثم صعد إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة، قبل أن يقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الرابعة.

وحلت في المركز الثالث الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الجواد «تورفيسكو» المملوك إلى إسطبلات إنجاز الخاصة، رغم أنها جاءت في المركز الـ 24 في المرحلة الأولى، وقفزت إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الثالثة، بينما أنهت السباق في المركز الثالث.