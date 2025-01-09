إطلاق بطولة في دبي لصناع محتوى الغولف

تحتفل النسخة الـ36 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، بإطلاق النسخة الافتتاحية لبطولة صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك، ومن المقرر أن تقام الأحد المقبل.

يشارك في البطولة - التي ستقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك - مؤثرون لديهم ما يزيد على 20 مليون متابع عبر قنواتهم، وسيتفاعل 16 من صناع محتوى الغولف المشهورين مع جمهورهم الشاب والمتمرس في المجال الرقمي، من خلال خوض المسابقة بنظام مكون من 18 حفرة، هم: رونان مولوني، وديكلان مولوني، وباتريك مولوني من «فور بروثيرس»، وتروي أوستربيرغ، ومايلز نازير، وهايلي أوستروم، ومدرب الغولف في جورجيا، وبين كروبر، ولوغان ديونغ، وسارة وينتر، وماك بوشر، وإيلي سكوج، وإينسي مهمت، وديفيد تيمبلر «تيمبس»، وماكس باين، وهاريسون وان «ماكس آند هاري».

وقال ماك بوشر، الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص عبر «إنستغرام» و«يوتيوب»: «نبحث دائماً كصناع محتوى عن طرق جديدة لعرض جمال ومتعة لعبة الغولف، وأن نكون جزءاً من بطولة صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك، فإن ذلك فرصة رائعة لجلب شغفنا إلى واحد من أكثر الملاعب شهرة في العالم. إنه لأمر مدهش أن نرى اللعبة التي نحبها يتم الاحتفال بها بهذه الطريقة الجديدة والحديثة».

وقالت سارة وينتر، إحدى أبرز صانعات المحتوى في مجال الغولف على مستوى العالم، والتي يتابعها أكثر من نصف مليون شخص على «إنستغرام»: «يعد هذا الحدث مثالاً رائداً عن كيفية تطور الغولف للتواصل مع الجماهير الأصغر سناً».