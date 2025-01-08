ماكلروي يتقدم المشاركين في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» عن القائمة الكاملة للاعبين المشاركين في نسخة 2025، التي ستقام في نادي الإمارات للغولف من 16 إلى 19 يناير الجاري، بمشاركة أبرز نجوم الغولف في العالم.

يتقدم القائمة حامل اللقب روري ماكلروي، المصنف الأول في أوروبا والفائز بأربعة ألقاب كبرى، والذي يستعد للمنافسة في أولى فعاليات سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي 2025»، وينضم إليه النرويجي فيكتور هوفلاند، الفائز بلقب البطولة في عام 2022، والذي يعود للمشاركة بعد غياب.

كما تضم القائمة مجموعة من أبرز اللاعبين، مثل جون رام، الفائز بلقبين في البطولات الكبرى، والذي يشارك لأول مرة في البطولة، وتومي فليتوود، صاحب الميدالية الفضية الأولمبية، ولوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر.

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من الفائزين بألقاب كبرى مثل بادريج هارينجتون، وباتريك ريد، وآدم سكوت، وجيمي ووكر، كما تضم القائمة أسماء لامعة في سلسلة رولكس مثل ريان فوكس، ومين وو لي، وتوماس بيترز، وبول وارنج الذي فاز أخيراً ببطولة أبوظبي.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة، إن نسخة هذا العام تعد واحدة من الأقوى في تاريخ البطولة بفضل مشاركة أبطال عالميين.