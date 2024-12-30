«مؤتمر دبي» و«غلوب سوكر» يعززان مكانة الإمارات الرياضية

حجز مؤتمر دبي الرياضي الدولي مكانته بين أبرز الفعاليات العالمية في مجال كرة القدم، التي تستقطب نخبة من صناع القرار والمدربين واللاعبين والأساطير من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل اللعبة وتحدياتها.

ونجح المؤتمر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً منذ عام 2006، في التحول إلى منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات بين الأوساط الكروية.

ويواكب المؤتمر تنظيم حفل جائزة «غلوب سوكر» التي تُمنح لأفضل اللاعبين والمدربين والأندية في العالم، وتكافئ التميز والإبداع في كرة القدم العالمية.

وباتت الجائزة، التي تُوزع سنوياً، من أهم الجوائز في عالم كرة القدم، حيث تجمع بين التكريم المستحق لأصحاب الإنجازات والتألق في مختلف الفئات.

وتطوّرت الجائزة بشكل كبير لتصبح حدثاً دولياً يترقبه عشاق الرياضة حول العالم، خصوصاً بعد النجاح المتزايد في استقطاب نجوم كرة القدم العالميين لحضور مراسم التكريم التي تُقام في دبي.

وشهدت الجائزة، على مدار دوراتها المتتالية، العديد من اللحظات التاريخية والمحطات المهمة، وفي 2020، ورغم جائحة «كورونا»، تم تنظيم نسخة استثنائية ضمّت تكريمات لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب في القرن الـ21، بما أضاف للجائزة بعداً تاريخياً عالمياً.

واستقطبت الجائزة نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الذين حفروا أسماءهم في تاريخ اللعبة، ومن بين أبرز الفائزين بجائزة أفضل لاعب، كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال وأندية ريال مدريد ويوفنتوس والنصر السعودي على الترتيب، والذي توج بالجائزة مرات عدة نظراً لإنجازاته الاستثنائية، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة السابق وإنتر ميامي الأميركي الحالي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا وبايرن ميونيخ وبرشلونة، الذي فاز بالجائزة في 2020.

وفي فئة أفضل مدرب حصد الجائزة عدد من الأسماء اللامعة مثل جوزيه مورينيو، وبيب غوارديولا، ويورغن كلوب، وفي فئة الأندية، فقد فازت أندية كبرى مثل ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، وغيرها.

وحظي اللاعبون العرب بنصيب مميز من التكريم في «دبي غلوب سوكر»، ما عزز مكانة الكرة العربية على الساحة العالمية. ومن أبرز الفائزين، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الذي فاز بالجائزة بوصفه أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير عام 2022.

كما فاز النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة «دبي غلوب سوكر» لأفضل لاعب عربي شاب في عام 2019، تقديراً لأدائه المميز مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني وقتها.

وعلى صعيد الأندية، توّج العين بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال عام 2024، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة، وتأهله للمشاركة في كأس القارات «الكونتيننتال» وضمان مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، كما تُوّج الأهلي المصري بالجائزة نفسها لعام 2023.

وعلى صعيد المتابعين والمشاركين في الاستفتاءات السنوية، تشهد جائزة «دبي غلوب سوكر» نمواً متسارعاً في أعدادهم، خصوصاً مع انتشار التصويت الجماهيري، ففي السنوات الأخيرة، تجاوز عدد المشاركين في التصويت ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم، وبلغ عدد الأصوات في النسخة الأخيرة 100 مليون صوت مقابل 70 مليوناً العام الماضي.

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، أن مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وجائزة دبي غلوب سوكر، أصبحا حدثين رئيسين على أجندة كرة القدم العالمية.

وقال «تسهم إقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي، جنباً إلى جنب مع حفل جوائز غلوب سوكر في جمع الشخصيات الأكثر تأثيراً في اللعبة، وتعزيز تطور الرياضة على مستوى العالم».