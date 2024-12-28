عبيد الشامسي: الكويت أبدعت في تنظيم «خليجي 26»

أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عبيد سالم الشامسي، أن أجواء «خليجي 26» المقامة في ضيافة الكويت جميلة وأخوية، مشيراً إلى أن الكويت أبدعت في تنظيم البطولة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى أن يستمر هذا الجمع وهذه البطولة لأهميتها للمنتخبات الخليجية وفي تطوير اللاعبين، كما أنها تظهر الجوانب التنظيمية الرائعة لكل منتخباتنا الخليجية».

وتحدث الشامسي عن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة، وقال: «الأبيض قدم أداءً جيداً في أول مباراتين، لكنه لم يوفق في تحقيق الفوز»، مشيراً إلى أنه في المباراة الثانية كان حكم المباراة غير موفق في بعض القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة، منها حالة الطرد الذي تعرض له مدافع المنتخب كوامي.

وأضاف: «أصدرنا بياناً في هذا الصدد حرصاً على استمرارية البطولة ومن أجل ظهور التحكيم بمظهر جيد، ونتمنى أن تراعي اللجنة الفنية بالبطولة هذا الجانب لأننا نحرص جميعاً على أن يساير أداء التحكيم أداء المنتخبات وتطور الكرة الخليجية».