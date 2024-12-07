حراس

يتمسك مدرب فريق يشارك في دوري الدرجة الأولى بإشراك حارس المرمى في جميع المباريات، على الرغم من استقباله أهدافاً كثيرة، وعدم منح الفرصة للحراس البدلاء.

إنييستا

استغرب رياضيون عدم تجديد عقد اللاعب الإسباني إنييستا للاستمرار مع نادي الإمارات، على الرغم من أن قيمة عقده كانت معقولة، وكان مؤثراً فنياً، ولم يمانع في أن يلعب في الدرجة الأولى.

استغناء

يبحث نادٍ يلعب في دوري المحترفين عن طريقة للاستغناء عن أربعة لاعبين أجانب ومقيمين رشّحهم مدرب الفريق في الانتقالات الشتوية، لكن المدرب مصدوم من قيمة الشرط الجزائي.

مهاجمون

تحدث مدرب أجنبي لفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، مع جمهور النادي بغضب شديد، وقال إنه لا يتحمل مسؤولية تراجع النتائج، مشيراً إلى أنه لا يمتلك لاعبين مؤثرين في خط الهجوم، ما جعل تسجيل الأهداف نادراً.

لاعب

حاول لاعب أجنبي معروف في نادٍ سبق له اللعب في دوري المحترفين، الاستمرار مع الفريق بعد القبول بتخفيض قيمة عقده، لكن محاولته باءت بالفشل، بعد التغيير الإداري الذي شهده النادي.

مساعد

ألقى جمهور نادٍ في الدرجة الأولى مسؤولية تراجع نتائج الفريق الأول على مساعد المدرب، مبيناً أنه يسيطر على أغلب قرارات الفريق التي لا تتفق مع رؤية المدرب، ما أفقد اللاعبين التركيز.