الرميثي والسركال الأفضل في «دولية أبوظبي للشطرنج»

فاز أحمد الرميثي والأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال بلقبَي أفضل لاعب ولاعبة في البطولة الدولية المفتوحة للشطرنج التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأقيمت البطولة، التي تضمنت منافسات الناشئين، أول من أمس، في أبوظبي، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة، وتوج الفائزين بها عضو مجلس إدارة النادي، إبراهيم المرزوقي.

وتصدر الأستاذ الدولي الأوكراني، آدم طوخاييف، البطولة المفتوحة، وجاء ثانياً مواطنه الأستاذ الدولي الكبير، ألكسندر زورباييف، وثالثاً الأستاذ الدولي الجورجي، جورجي سباشفيلي، وتوج الفلبيني شيان عبادو بلقب بطولة الناشئين تحت 16 سنة.

وحصد عبدالله الرميثي لقب أفضل لاعب في بطولة الناشئين، وفازت مريم القبيسي بجائزة أفضل لاعبة في الفئة نفسها.