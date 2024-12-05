منتخب الصمّ للبولينغ يحصد ذهبية آسيا والباسيفيك

حصد منتخبنا الوطني للصم إنجازاً جديداً بانتزاع الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق، ضمن بطولة آسيا والباسيفيك لبولينغ الصم، المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، من الأول إلى الثامن من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 30 دولة، يتنافسون في 20 مسابقة.

وقدّم منتخبنا الوطني أداء مميزاً، وفاز في الأشواط الستة، ليؤكد بذلك جدارته وقدرته على انتزاع المركز الأول، بينما احتل الفريق التايواني المركز الثاني، وجاء الفريق الماليزي في المركز الثالث.

وقال رئيس الوفد رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، عبدالله أهلي: «هذا الإنجاز يعكس مدى التزام رياضيينا وإصرارهم على رفع راية الإمارات في المحافل الدولية، نحن فخورون بما حققه لاعبونا، وهو دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، ولايزال أمام لاعبينا الكثير ليقدموه من خلال تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».

وأضاف أهلي أن هذا الإنجاز يمثل دفعة قوية نحو تعزيز مكانة دولتنا الغالية كدولة رائدة في رياضة الصم، مشيراً إلى أهمية استمرار الاستثمار في تطوير المواهب وتأهيلها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما قال المدرب شاكر علي: «هذا الإنجاز الآسيوي هو نتيجة إصرار وعزيمة لاعبينا الذين تمكنوا من الفوز على أقوى الفرق الآسيوية، والحمد لله استطاعوا انتزاع الذهبية، وهذا الإنجاز إهداء لدولتنا الغالية بمناسبة احتفالاتنا بعيد الاتحاد الوطني الـ53».

وتتواصل فعاليات البطولة من خلال خوض لاعبي المنتخب منافسات الأساتذة.