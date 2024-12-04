الإمارات تحصد 7 جوائز في "مهرجان المسرح للأشخاص ذوي الإعاقة" بدولة قطر

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها بالنسخة السابعة من مهرجان المسرح للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري، بحصول العرض المسرحي"رحلة عمر" على 7 جوائز متنوعة، وذلك خلال حفل التكريم بمسرح الأوبرا في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا".

وشملت الجوائز التي حصدتها المسرحية وأنتجتها وزارة تنمية المجتمع الحصول على المركز الثالث كأفضل عمل متكامل مناصفة مع مسرحية "السفينة لا تزال واقفة" من سلطنة عمان، بينما نال الفنان ناجي جمعة جائزة أفضل ممثل من غير ذوي الإعاقة مناصفة مع الفنان فيصل رشيد عن دوره في مسرحية "الدانة" من قطر، بالإضافة إلى حصول فاطمة صالح على المركز الأول ضمن فئة أفضل ممثلات من ذوي الإعاقة كما فاز محمد راشد الغفلي بالمركز الثاني كأفضل ممثل من ذوي الإعاقة وفي فئة الجوائز الفنية حصدت المسرحية على جائزة أفضل نص مسرحي كما نال حمد بلال الشحي جائزة خاصة تشجيعية عن دوره في المسرحية.

وخلال الدورة الأولى من "جائزة الإبداع والتميز للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي أطلقت خلال المهرجان تم منح حصة محمد المندوس جائزة تقديرية ضمن فئة " الأشخاص المبدعين" وذلك دعماً لابتكارات الفائزين التي أسهمت في حلول لذوي الإعاقة.

وتنافست 6 عروض مسرحية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات "مهرجان المسرح للأشخاص ذوي الإعاقة" ودارت الأحداث الفنية لمسرحية "رحلة عمر" حول موظف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يعمل لسنوات على متن قطار ويحفظ كل مكان فيه، ما يجعل من يراه يظن أنه يرى ما حوله لكنه يواجه بعض التعقيدات مع المجتمع بسبب الإعاقة. المسرحية تأليف عبدالله السعد وإخراج حمد المازمي.