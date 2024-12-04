إسطبلات «المغاوير» تحرز لقب كأس «عيد الاتحاد» للقدرة

حقق الفارس سعيد المهيري على صهوة «أشافا توباك»، من إسطبلات «المغاوير» العائدة لسموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي وممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لقب سباق كأس ««عيد الاتحاد للقدرة» لمسافة 120 كلم.

وأقيم السباق بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ونظمت قرية الإمارات العالمية للقدرة السباق بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 226 فارساً وفارسة، وقطع البطل مسافة السباق محققاً 4:00:52 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 29.89 كلم في الساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا، على صهوة «آر أو باتاجونيا»، لإسطبلات الوثبة محققة 4:01:31 ساعات، وثالثاً الفارس عيسي رضوان الغيلاني، على صهوة «بوليو كوين سبيريت»، لإسطبلات المغاوير محققاً 4:02:18 ساعات.

حضر الفعاليات وتوج الفائزين مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، مسلم العامري، ومدير الفعاليات بالقرية، محمد الحضرمي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية عبدالله النقبي.

وتوجه العامري بالشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه واهتمامه المتواصل بتطوير القرية لاستضافة الفعاليات الكبرى، مشيداً بالمشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات في السباق، لما يحمله من مكانة كبيرة وغالية على الجميع، كما هنأ الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.