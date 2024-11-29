«دولية دبي للمظلات» تنطلق اليوم بمشاركة 136 قافزاً

تنطلق، اليوم، بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بنادي سكاي دايف دبي، وتستمر فعالياتها حتى الثامن من ديسمبر المقبل، بمشاركة 136 قافزاً وقافزة، يمثلون 26 دولة، يتنافسون على الألقاب في نادي سكاي «دايف دبي» بمنطقة الميناء السياحي وشاطئ منطقة الصفوح في جميرا.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، نصر حمودة النيادي، اكتمال التجهيزات لانطلاق الحدث العالمي.

وقال: «تتميز النسخة الجديدة بإقامة منافسات مسابقة دقة الهدف بمنطقة شاطئ الصفوح، الذي اختير بعناية، علاوة على موقع منطقة الهبوط في سكاي دايف دبي».

وأضاف: «تشهد هذه النسخة مشاركات منتخبَي كوريا الجنوبية والبرازيل، في أول ظهور لهما بالبطولة، وهو ما يزيد من قوة المنافسة ويثري البطولة».

من جهته، قال نائب مدير اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية، محمد يوسف المازمي، إن «مكان مسابقة دقة الهدف بشاطئ الصفوح اختير بعناية، وكان محل إشادة رجال الاتحاد الدولي وحكام البطولة الدوليين».

وأضاف: «لعل جديد هذا العام إلى جانب موقع الصفوح هو مشاركة كل من منتخبَي كوريا الجنوبية والبرازيل، ما يزيد من قوة التنافس ويثري البطولة».

بدوره، قال رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي، عبدالله مراد، إن: «فريق الإنقاذ البحري بشرطة دبي سيتولى نقل القافزين والقافزات من منطقة الصفوح، عقب هبوطهم إلى (سكاي دايف دبي)، بالطراد عن طريق الإبحار بمياه الخليج».