رالي دبي الصحراوي ينطلق اليوم

ينطلق، اليوم، رالي دبي الصحراوي، الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف على تنظيمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ختام موسم الراليات الدولي على الطرق الوعرة العام الحالي.

ويشهد الرالي، الذي ينطلق في منطقة حتا، تنافساً كبيراً في الجولة الختامية لتحديد بطل «كأس باها العالمي 2024»، إذ يتصدر البرتغالي جواو فيريرا الترتيب بفارق تسع نقاط عن الأرجنتيني فرناندو ألفاريز، ما يجعل الجولة حاسمة في تحديد بطل كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

ولاتزال السباقات في فئات عدة تشهد صراعاً مفتوحاً، إذ يتساوى السائق الإماراتي خالد الجافلة في النقاط مع الإسباني إدواردو بونز ضمن فئة «تشالنجر»، كما يتنافس كلا السائقين بالمركز الثالث في الترتيب العام، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق فوز إماراتي في السباق النهائي بعد غد.

وعقدت اللجنة المنظمة للرالي، أمس، مؤتمراً صحافياً في مكتبة محمد بن راشد، في دبي، بحضور المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ماهر بدري، ومدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، وعدد من السائقين والسائقات المشاركين وممثلين عن الشركات الراعية للرالي.

وأكد ماهر بدري أن رالي دبي يأتي في توقيت يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وبهذه المناسبة جاءت الاستعدادات لاستضافة رالي دبي الصحراوي، بهدف جعل هذه النسخة استثنائية، وخلق ذكريات جميلة للمتسابقين المشاركين والجمهور وشركاء العمل في هذا السباق الكبير.

وقال بدري: «حرصنا على إقامة المؤتمر الصحافي في مكتبة محمد بن راشد العملاقة للربط بين الثقافة والرياضة، وقد حظيت هذه الفكرة بترحيب كبير من المتسابقين وضيوف دبي».

من جهته، أكد علي عمر أن رالي دبي الصحراوي يتصدّر قائمة الفعاليات والأحداث التي يحرص مجلس دبي الرياضي على دعمها، لما له من آثار كبيرة في دعم هذه الرياضة التي تحظى باهتمام عالمي كبير ودعم الحركة السياحية في دبي.

وقال: «نحن على ثقة كبيرة بأن رالي دبي سيحقق النجاح الكبير الذي ينتظره المشاركون والقائمون على السباق، كونه يُمثل المرحلة الأخيرة لهذا العام، ونأمل أن يخرج الجميع بانطباع يعكس الشغف الذي وضح على الجميع قبل ساعات من الانطلاقة».

البطلة السعودية مها الحملي: رالي دبي يتطور كل سنة

قدمت البطلة السعودية، مها الحملي، التهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد، مؤكدة أن هذه الاحتفالية يشارك فيها السعوديون وكل الشعب الخليجي.

وقالت: «يعد رالي دبي الصحراوي واحداً من أقدم الراليات في العالم، واليوم نحتفل معاً بنسخته الـ45، وهذا الرقم يعكس قيمة وجودة هذا السباق الذي يتطور عاماً بعد عام، كما عودتنا دبي في كل مجالات الحياة حتى باتت واحدة من أبرز وأهم المدن في العالم».

وأضافت: «هذا العام يشهد رالي دبي تغييرات فريدة، إذ سيُقام على مدار أربعة أيام للمرة الأولى، ما يمنح عشاق رياضة السيارات والدراجات النارية فرصة أكبر للاستمتاع بالحدث، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الرالي والجمهور المحلي والعالمي».

ماهر بدري: حرصنا على إقامة المؤتمر الصحافي في مكتبة محمد بن راشد، للربط بين الثقافة والرياضة.

علي عمر: رالي دبي سيحقق النجاح الكبير الذي ينتظره المشاركون والقائمون على السباق.