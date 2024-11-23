150 لاعباً يشاركون في أولى بطولات موسم المبارزة اليوم

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، اليوم وغداً، بطولة الاتحاد للبراعم والناشئين والشباب تحت 20 عاماً، في أولى بطولات المبارزة المحلية للموسم الرياضي 2024-2025.

ويشارك في البطولة 150 لاعباً من جميع أندية المبارزة في الدولة، يتنافسون في فئتي الفردي والفرق، وتُقام منافساتها في صالة مدرسة حمدان بن زايد بأبوظبي.

وأكد الأمين العام لاتحاد المبارزة موسى البلوشي، أن مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة في بطولة الاتحاد، أولى بطولات الموسم المحلي، تعبّر عن رغبة الأندية في تحقيق أقصى استفادة قبل الاستحقاقات الخارجية المقبلة، التي تحفل بها أجندة الموسم الرياضي.