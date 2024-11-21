البطولة العربية للغولف تنطلق في عجمان بمشاركة 88 لاعباً

افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أول من أمس، فعاليات البطولة العربية الـ43 للرجال، والثانية للرواد، بملعب الزوراء للغولف في عجمان، وتستمر منافساتها حتى غدٍ.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً، يمثلها 88 لاعباً من الفئتين «الرجال» و«الرواد».

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن البطولة ترسخ قيم المحبة والألفة بين المشاركين، وتعكس أهمية الرياضة، متمنياً التوفيق للجميع.

وأعلن الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، نوح علي رضا، في بيان صحافي، أن البطل المتوج بهذه البطولة سيتم منحه بطاقة المشاركة في أكبر بطولتين في الجولة الآسيوية، وهما السلسلة العالمية بقطر، في نوفمبر الجاري، والبطولة السعودية الدولية في ديسمبر المقبل.