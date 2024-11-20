ماذا قالت الصحف القطرية بعد الخسارة بخماسية من "الأبيض"؟

اتفقت الصحف القطرية، الصادرة اليوم، على أحقية تفوق المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة على شقيقه القطري في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقالت صحيفة "الراية" في تقريرها عن المباراة: "سقوط مستحق طيِّحنا في مأزق، العنابي يبدد حلم التعويض في تصفيات المونديال ببداية الإياب على خطى سقطات الذهاب. المنتخب يدور في دوامة السلبية والتذبذب والتخبط منذ بداية التصفيات، لوبيز أثبت فشله التام في إدارة المباريات وأدخلنا في نفق الملحق".

وقالت الصحيفة نفسها في تقرير آخر: "انهيار غريب لا يليق بأبطال آسيا.. الخماسية الإماراتية تسقط العنابي في نفق التصفيات المونديالية. أداء سيئ للغاية من اللاعبين وغياب تام للحلول الفنية من ماركيز لوبيز. الخسارة الكبيرة في بداية الإياب تبعد منتخبنا عن سباق البطاقات المباشرة. الجماهير تطالب بـ 'رأس' لوبيز. التغيير ينعش الآمال في الوصول للمونديال".

وعنونت صحيفة *الوطن*: "ضربة قوية في التصفيات المونديالية.. 'العنابي' يواصل عروضه السيئة ويتلقى أكبر هزيمة في تاريخه من الإمارات".

وقالت صحيفة *العرب*: "العنابي ينهار بخماسية.. المنتخب يقدم أمام الإمارات أسوأ أداء في التصفيات".