قناة دبي المائية تستضيف سباق قوارب التجديف المحلية اليوم

تشهد قناة دبي المائية عند الثالثة من عصر اليوم انطلاق منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2025)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي، أن «التظاهرة تجمع ما يزيد على 40 قارباً على متنها ما يصل إلى 400 بحار من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من هواة هذه الرياضة، سيتنافسون على الشوطين المحلي المخصص لقوارب أبناء الدولة، والمفتوح الذي تنافس عليه فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وقوارب الأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي».

وذكر النادي أنه أكمل كل التجهيزات لإنجاح الحدث، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والملاك والنواخذة المشاركين، حيث سيتحوّل مقر السباق في ممشى الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية بالقرب من المدرسة السويسرية إلى خلية نحل، بوصول القوارب وانعقاد الاجتماع التنويري وسحب قرعة الاصطفاف في خط البداية عند الساعة الثالثة عصراً.

ومن المنتظر أن تقطع القوارب المشاركة في الشوطين المحلي والمفتوح مسافة تصل إلى 2.3 كلم في مسار انسيابي من خط البداية في عمق قناة دبي المائية، بالقرب من الخليج التجاري وإطلالة برج خليفة بعد رفع العلم الأخضر، والاتجاه نحو خط النهاية قبالة الواجهة البحرية في «فيستيفال سيتي».