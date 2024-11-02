راتب

استغرب مدرب مواطن في رياضة جماعية البقاء على الراتب الشهري نفسه، الذي يتلقاه منذ سنوات عدة، على الرغم من أنه ينجح في كل موسم في تحقيق بطولة، متمنياً أن يتم تكريمه مثل بقية المدربين في النادي.

حارس

لفت حارس مرمى الشارقة حمدان الحمادي، الذي يُعد أصغر حارس مرمى في الدوري «17 عاماً»، الأنظار في أول ظهور له، بعدما شارك أساسياً أمام بني ياس، نظراً إلى غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني بسبب الإيقاف.

أزمة

احتوى مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين شرارة أزمة كادت أن تؤدي إلى استقالة أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق، بسبب خلاف نشب بينه وبين مسؤول إداري، إثر التدخل في المهام الفنية.

تقليص

اعتبر مدرب مواطن سابق أن تقليص عدد مباريات الموسم بحسب النظام المتبع سيزيد من معاناة لاعبي دكة الاحتياط بعدم خوض المباريات، ومنهم لاعبون في المنتخب الحالي والسابق.

استقطاب

تعاقدت إدارة أحد الأندية مع مدرب دولي في لعبة فردية أولمبية، ليقوم المدرب باستقطاب أبرز لاعبيه المميزين فنياً، وضمهم لناديه الجديد وتشكيل فريق قوي، استعداداً للمشاركة في إحدى البطولات الدولية العام المقبل.

شغف

أكد رياضيون مهتمون بفرق المراحل السنية، أن اهتمام الفرق الأولى لأغلبية الأندية باللاعبين المقيمين، أضعف الشغف لدى الكثير من المواهب المواطنة على الاستمرار في التدريبات، بسبب قلة فرص اللعب في الفريق الأول مستقبلاً.