معسكر خارجي لمنتخب الشاطئية استعداداً لكأس «نيوم» الدولية

يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية معسكر إعداد في سلطنة عُمان خلال الفترة من الأول إلى العاشر من نوفمبر المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة «كأس نيوم الدولية» بالسعودية، المقررة إقامتها خلال الفترة من الـ13 إلى الـ16 من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب «الأبيض» مباراتين وديتين أمام منتخبي عُمان والبحرين، كتجهيز له قبل السفر إلى السعودية، والمشاركة في النسخة الثالثة للبطولة التي تشارك فيها ثمانية منتخبات.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الأولى رفقة منتخبات إنجلترا وألمانيا والسعودية، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وإسبانيا واليابان والصين.

وأوضح قائد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، وليد المحمدي، أن الهدف هو الظهور بمستوى مشرف في واحدة من أقوى بطولات كرة القدم الشاطئية على مستوى العالم، وتحقيق نتائج متميّزة.

وأشار المحمدي، الذي يخوض تجربة احترافية قصيرة في الصين حالياً رفقة شقيقه علي مع فريقين مختلفين، إلى أن التتويج بالمركز الثالث والميداليات البرونزية في النسخة الماضية، يحفّز منتخب الإمارات على تحقيق إنجاز أفضل، والمنافسة بقوة في هذه البطولة.