«سان جرمان» يرفض أمراً بدفع 55 مليون يورو لمبابي

رفض باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمر لجنة الاستئناف في رابطة محترفي كرة القدم (أل.إف.بي)، بدفع الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه السابق كيليان مبابي والبالغة 55 مليون يورو (59.5 مليون دولار)، وفق ما علمت «فرانس برس»، الجمعة، من مصدر مقرّب من الملف.

وتستمر الأزمة بين الطرفين، إذ يرفض لاعب ريال مدريد الإسباني الوساطة من ناحية، ويرفض سان جرمان دفع المبلغ من ناحية أخرى، في حين أمرت لجنة الاستئناف بالدفع بناء على طلب اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي، علماً بأن القرار ليس ملزماً للنادي الذي ينتظر قرار المحكمة المختصة.

واتصلت «فرانس برس» بمقرّبين من قائد منتخب فرنسا، لكن لم يستجيبوا على الفور.

ويقول سان جرمان: «في القانون وفي الواقع، قدّم اللاعب التزامات عامة وخاصة واضحة ومتكررة، يطلب منه النادي ببساطة احترامها في ضوء المزايا غير المسبوقة التي حصل عليها من النادي لمدة سبع سنوات».

وأضاف مصدر مقرب من النادي لـ«فرانس برس»: «نحن لا ندفع».