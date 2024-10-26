شراكة بين اتحاد التنس و«الإمارات للبترول»   

وقّع اتحاد الإمارات للتنس وشركة الإمارات للبترول (إمارات)، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة لدعم برامج وبطولات رياضة التنس في الدولة، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة رئيس لجنة الشراكات والتواصل خليفة بن هندي، ونائب الرئيس الأول للتسويق في «إمارات» علي الفلاسي.

وأكد خليفة بن هندي «أن قيادة دولة الإمارات تهتم ببناء المهارات الرياضية وتعزيز المواهب وتعزيز مفهوم (الرياضة كقوة ناعمة) في الدولة، ونأمل من خلال هـذه الشراكة مع (إمارات) تفعيل دور الاتحاد في خلق برنامج تشجيعي للرياضيين والمهتمين ومحبي رياضة التنس، كما نهدف من خلال هذا التعاون إلى توفير بيئة جاذبة لرياضة التنس وتشجيع كل أفراد المجتمع على ممارستها».

بدوره قال علي الفلاسي: «نطمح من خلال هـذه الشراكة إلى جذب جمهور التنس في الدولة، وإلى سلسلة من المزايا التي سنقدمها للاعبي ومحبي رياضة التنس، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، والعمل بشكل مكثّف لإنجاح هـذه الشراكة الفريدة من نوعها».