رفع قيمة جوائز سباق زايد الخيري في مصر إلى 20 مليون جنيه

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رفع القيمة الإجمالية للجوائز المالية للفائزين والفائزات في نسخته المقبلة إلى 20 مليون جنيه مصري.

وتقام النسخة الجديدة للسباق في 27 ديسمبر المقبل، وسيتم تخصيص عائداتها لمصلحة مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر، لاستكمال مشروع العلاج البروتيني، بما يتماشى مع أهداف السباق الخيرية والإنسانية، إذ يعزز الحدث السنوي العلاقات الراسخة والضاربة في جذور التاريخ بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وانطلق سباق زايد الخيري في مصر عام 2014 بالقاهرة، التي احتضنت أيضاً النسختين الثانية والثالثة عامي 2015 و2016، ثم شهدت محافظة الأقصر النسخة الرابعة في بداية عام 2018، والإسماعيلية النسخة الخامسة في ديسمبر 2018، والسويس النسخة السادسة في 2019، والإسكندرية النسخة السابعة في 2022، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة النسخة الثامنة في عام 2023.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن التواصل مستمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لوضع التدابير والترتيبات كافة الكفيلة بنجاح الحدث، على غرار النسخ الماضية التي شهدت أعلى مؤشرات النجاح وفق أفضل الممارسات العالمية، لما يمثله الحدث من قيمة كبرى ودلالات عميقة لأهدافه الخيرية والإنسانية.