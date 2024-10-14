«أطلس 12» يعانق لقب سباق دبي للسفن الشراعية

ظفر طاقم السفينة «أطلس 12»، لمالكها النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، بلقب سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ لؤلؤة الخليج، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وحصل طاقم السفينة «التبر 55»، لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، على المركز الثاني، ونال طاقم السفينة «زيوريخ 120»، لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي، المركز الثالث.

وسجل السباق بداية قوية لمنافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الجديد، إذ شهد مشاركة أكثر من 70 سفينة، اصطفت عند خط البداية في عمق مياه الخليج العربي قبالة شواطئ دبي والواجهة البحرية، وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر بانسيابية وسط سرعات رياح مناسبة وحالة بحر مستقرة لمسافة 20 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية في شواطئ أم سقيم وجميرا، ومعالمها الساحرة أمام فندق برج العرب، وبين جزر العالم ونخلة جميرا.

واحتاج طاقم السفينة «أطلس 12» نحو ساعة و25 دقيقة لبلوغ وعبور بوابات خط النهاية، محرزاً المركز الأول، بعدما عرف طاقمه كيفية التعامل مع ظروف السباق، واختار أقصر مسار للوصول إلى الهدف قبل الجميع في سباق مثير طوال مراحله.